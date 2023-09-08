З Києва запустять додаткові рейси до Львова та Харкова

Деталі

Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзду №191/192 Київ - Львів. Поїзд виїжджатиме з Києва 16 та 17 вересня діючим розкладом о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Окрім того, призначаються додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ - Харків. Поїзд відправиться з Києва 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04. З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23:33 і прибуде до Києва о 4:56.

Раніше

Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до Львова та Одеси.