Рекордное падение лиры: имам мечети Айя-София призвал отменить ключевую ставку, введенную Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Имам мечети Айя-София в Стамбуле Мехмет Бойнукалын выступил за снижение процентной ставки и полную ее отмену. Такое заявление он сделал на фоне резкого падения курса турецкой лиры, спровоцированного неожиданной сменой президентом Турции главы Центробанка страны, передает УНН со ссылкой на его Twitter.
Детали
Предложение имам объяснил требованиями ислама, запрещающего давать деньги в рост.
“Снижение процентной ставки и, наконец, ее полная отмена — требование как ислама, так и разума, — написал он в своем Twitter. — В странах с сильной экономикой процентные ставки составляют от 0 до 1%”.
Контекст
Турецкая лира упала после неожиданной отставки главы центрального банка страны в пятницу, 20 марта. В понедельник, 22 марта, падение курса лиры к доллару превышало 15%. По данным Reuters, в ходе торгов турецкая валюта дешевела до 8,485 лиры за доллар. В пятницу, 19 марта, курс находился на уровне 7,2185. Внутридневное падение курса валюты стало самым большим с августа 2018 года, подсчитал Bloomberg. К концу понедельника валюта отыграла часть потерь по отношению к доллару и закрылась снижением на 7,5%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу ЦБ Наджи Агбала спустя два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17% до 19%. В центробанке Турции заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляцию, которая достигла в стране 15,6%, не удастся взять под контроль. Президент Турции неоднократно выступал против повышения ставок.
В чем разница банкинга в исламских странах
Наджи Агбала проработал на должности главы ЦБ Турции четыре месяца. За последние два года в отставку были отправлены три руководителя центробанка страны. На место главы ЦБ Турции Реджеп Эрдоган назначил профессора банковского дела Сахапа Кавциоглу, поддерживающего его позицию.
Одним из принципов организации исламских финансов является отказ от получения дохода в виде процента по депозитам и долгам. В частности, исламский банкинг исключает выдачу ссуд под проценты. Кроме того, запрещены сделки с неопределенностью, инвестиции в производство алкоголя и табака, переработку и продажу свинины, а также азартные игры.
Вместо выдачи кредитов под процент в мусульманских странах используют механизмы партнерства и раздела дохода от совместного бизнеса или использования имущества. Например, эмитенты размещают исламские облигации (сукук), которые дают негарантированный доход из прибыли финансируемого бизнеса.