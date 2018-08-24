Рекорд Украины: житомирянин протянул пожарные авто весом более 42 тонн
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 августа. УНН. Житомирянин Андрей Прокопенко установил рекорд Украины по тяге трех пожарных автомобилей, сообщает корреспондент УНН.
Вес трех "МАЗов" в полном боевом снаряжении, но без воды составил более 42 тонн. Эти машины спортсмен должен был протянуть на как можно большее расстояние, что ему и удалось. За 37 секунд он протянул грузовики на 12 метров. Этот рекорд официально зарегистрировали представители Книги рекордов Украины.
"Обычные тренировки в спортзале, в тренажерном зале три раза в неделю, за неделю до рекорда - легкие нагрузки, чтобы не травмироваться, то есть особой подготовки не было", - поделился Андрей Прокопенко.
В планах спортсмена - новые рекорды, а именно протянуть пассажирский самолет и корабль.
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Напомним, в День Государственного флага в Запорожье установили рекорд Украины - там создали самый большой государственный флаг из воздушных шаров. А в Авдеевке в небо запустили самый большой флаг Украины.