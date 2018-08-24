Рекорд України: житомирянин протягнув пожежні авто вагою понад 42 тонни
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 серпня. УНН. Житомирянин Андрій Прокопенко встановив рекорд України з тяги трьох пожежних автомобілів, повідомляє кореспондент УНН.
Вага трьох "МАЗів" у повному бойовому спорядженні, але без води склала понад 42 тонни. Ці машини спортсмен мав протягнути на якомога більшу відстань, що йому і вдалося. За 37 секунд він протягнув вантажівки на 12 метрів. Цей рекорд офіційно зареєстрували представники Книги рекордів України.
"Звичайні тренування у спортзалі, у тренажерному залі три рази на тиждень, за тиждень до рекорду - легкі навантаження, щоб не травмуватись, тобто особливої підготовки не було", - поділився Андрій Прокопенко.
У планах спортсмена - нові рекорди, а саме протягнути пасажирський літак та корабель.
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Нагадаємо, у День Державного прапора у Запоріжжі встановили рекорд України - там створили найбільший державний прапор із повітряних кульок. А в Авдіївці в небо запустили найбільший прапор України.