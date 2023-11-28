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Реконструкцию Дегтяревского путепровода в Киеве продлили до 20 декабря

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:12  •  1249 просмотра

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Реконструкция Дегтяревского путепровода в Киеве продлена до 20 декабря после аварийной ситуации, произошедшей во время установки балок. Движение транспорта перенаправлено, никаких потерь для бюджета не предусмотрено.

В Киеве срок закрытия проезда по Дегтяревскому путепроводу продлили до 20 декабря, продолжается реконструкция на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Продолжается реконструкция Дегтяревского путепровода на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко. В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на строительной площадке во время монтажа балок, закрытие движения транспорта продлили до 20 декабря,

- говорится в сообщении.

Детали

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, на время работ организация дорожного движения осуществляется временными схемами объезда.

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В КГГА также отметили, что устранение всех последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией на путепроводе 30 сентября, осуществлялось за счет средств подрядной организации. убытков городской бюджет не понес, стоимость реконструкции не увеличилась.

Напомним

Как ранее писал УНН, 30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок.

Ольга Разгон

Ольга Разгон

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Reconstruction of Degtyarivskyi overpass in Kyiv extended until December 20
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