Рейтинг Трампа остается вблизи исторического минимума, большинство американцев ожидают подорожания бензина

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа остается близким к самому низкому показателю за всю его политическую карьеру. Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному на этой неделе, работу главы Белого дома поддерживают 35% американцев. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Показатель не изменился по сравнению с опросом середины мая и лишь на один процентный пункт превышает минимум нынешнего президентского срока, зафиксированный в апреле. В то же время он приближается к самому низкому уровню поддержки Трампа за его первую каденцию, когда в декабре 2017 года рейтинг составлял 33%.

Рейтинг Трампа упал до очередного минимума за каденцию из-за войны с Ираном и роста цен

Опрос также показал пессимистические настроения американцев относительно стоимости горючего. Около 59% респондентов считают, что в течение следующего года цены на бензин в США будут расти. Только 17% ожидают их снижения, в то время как остальные либо не определились с прогнозом, либо считают, что цены останутся без изменений.

По данным Reuters, недовольство части американцев связано с решениями администрации Трампа относительно войны с Ираном, которые, по мнению критиков, способствовали росту цен на топливо. Хотя в последние недели стоимость бензина несколько снизилась на фоне ожиданий завершения конфликта, большинство опрошенных продолжают прогнозировать дальнейшее подорожание.

Большинство американцев заявили, что Трамп так и не объяснил цели войны с Ираном