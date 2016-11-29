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Регламентный комитет занял правовую, а не политическую позицию по делу В.Новинского - эксперт

Киев • УНН

 • 5367 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады занял правовую, а не политическую позицию, выдвинув требование в Генеральную прокуратуру Украины предоставить дополнительные объяснения и материалы относительно т. н. "церковного" дела для решения вопроса о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает УНН со ссылкой на fakty.ictv.

Регламентный комитет занял правовую, а не политическую позицию по делу В.Новинского - эксперт

По его словам, позиция Генеральной прокуратуры на заседании регламентного комитета 15 ноября "выглядела, мягко говоря, неубедительно, и депутатов заставляли принять очевидное политическое решение".

"Для того, чтобы согласиться или нет с выводами прокуратуры, члены комитета должны иметь на руках как минимум правильно оформленный документ представления. В тексте было много юридических и хронологических нестыковок", - отметил В.Карасев.

Также ГПУ не смогла объяснить, с какой целью правоохранителям необходимо снятие неприкосновенности, считает он.

В.Новинский, по словам Ю.Луценко, не уклоняется от разговоров со следователями, а статьи Уголовного кодекса, которые ему пытаются инкриминировать, не предусматривают негласные следственные действия, на которые намекал Генпрокурор. Сам же Ю.Луценко признал на заседании комитета, что обвинения Новинскому "основаны на предположениях",  заявил политолог.

"Так просто - с помощью предположений Новинского "взять" не получится. Нужны "железобетонные" доводы, а их, по-видимому, нет. Его пытаются привлечь к ответственности как соучастника. При этом, не доказана вина ни главных подозреваемых, ни исполнителей. Члены комитета поступили правильно, не став играть в политические игры, а выдвинув требование к ГПУ предоставить оформленный по закону документ представления и ответы на вопросы, которые прозвучали во время заседания 15 ноября. И здесь не важно, в отношении депутата какой фракции принимается решение. Это принципиальный вопрос. Суть неприкосновенности парламентария состоит в том, чтобы он был защищен от необоснованного давления со стороны властей", - заявил В.Карасев.

Он также напомнил о прецеденте снятия депутатской неприкосновенности с члена фракции РПЛ Игоря Мосийчука.

"Тогда была нарушена процедура, и решение Высшего админсуда было закономерным. И ГПУ, и Верховной Раде, стоит понимать, что когда популизм идет впереди вопросов права, то лучшие намерения могут закончиться фиаско", - отметил политолог.

Как сообщалось, 16 ноября Регламентный комитет решил отложить рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского по запросу ГПУ до момента предоставления надзорным органом дополнительных материалов по делу. Напомним, по версии ГПУ, В.Новинский был якобы соучастником преступного плана экс-президента Виктора Януковича по смещению с должности предстоятеля УПЦ (МП) митрополит Владимира (Сабодана). В свою очередь нардеп заявил, что дело против него сфабриковано и является политически мотивированным.

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