Регламентний комітет зайняв правову, а не політичну позицію у справі В.Новинського - експерт

За його словами, позиція Генеральної прокуратури на засіданні Регламентного комітету 15 листопада "виглядала, м'яко кажучи, непереконливо, і депутатів змушували прийняти очевидне політичне рішення".

"Для того, щоб погодитися чи ні з висновками прокуратури, члени комітету повинні мати на руках, як мінімум, правильно оформлений документ подання. У тексті було багато юридичних і хронологічних нестиковок", - зазначив В.Карасьов.

Також ГПУ не змогла пояснити, з якою метою правоохоронцям необхідне зняття недоторканності, вважає він.

В.Новинський, за словами Ю.Луценка, не ухиляється від розмов зі слідчими, а статті кримінального кодексу, які йому намагаються інкримінувати, не передбачають негласні слідчі дії, на які натякав генпрокурор. Сам же Ю.Луценко визнав на засіданні комітету, що звинувачення Новинському "засновані на припущеннях", заявив політолог.

"Так просто – за допомогою припущень Новинського "взяти" не вийде. Потрібні "залізобетонні" доводи, а їх, мабуть, немає. Його намагаються притягти до відповідальності як співучасника. При цьому, не доведена вина ні головних підозрюваних, ні виконавців. Члени комітету вчинили правильно, не ставши грати в політичні ігри, а висунувши вимогу до ГПУ надати оформлений згідно з законом документ подання та відповіді на запитання, які прозвучали під час засідання 15 листопада. І тут не важливо, стосовно депутата якої фракції приймається рішення. Це принципове питання. Суть недоторканності парламентарія полягає в тому, щоб він був захищений від необґрунтованого тиску з боку влади.", - заявив В.Карасьов.

Він також нагадав про прецедент зняття депутатської недоторканності з члена фракції РПЛ Ігоря Мосійчука.

"Тоді була порушена процедура, і рішення Вищого адмінсуду було закономірним. І ГПУ, і Верховній Раді, варто усвідомлювати, що коли популізм йде попереду питань права, то найкращі наміри можуть закінчитися фіаско", - зазначив політолог.

Як повідомлялося, 16 листопада Регламентний комітет вирішив відкласти розгляд питання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського за запитом ГПУ до моменту надання наглядовим органом додаткових матеріалів по справі. Нагадаємо, за версією ГПУ, Новинський був нібито співучасником злочинного плану екс-президента Віктора Януковича по зміщенню з посади предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Володимира (Сабодана). У свою чергу нардеп заявив, що справа проти нього сфабрикована і є політично вмотивованою.