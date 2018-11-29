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Регги внесли в список ЮНЕСКО как культурное наследие человечества

Киев  •  УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Организация объединенных наций (ООН) добавила в список нематериального наследия человечества музыкальный стиль регги. Кроме этого, в список от ООН вошло более десяти новых позиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

“Когда-то регги было голосом маргинальных слоев общества, однако сегодня это направление в музыке охватывает различные круги общества — независимо от пола, этнической или религиозной принадлежности”, — сказали в ЮНЕСКО.

В организации также добавляют, что в список нематериального наследия регги попало “за его международный вклад в дискурс по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и человечности”.

Справка УНН: Расцвет музыки регги произошел на Ямайке в 60-х годах XX века. По сути, жанр был переработкой американского блюза на местный лад. Песни регги содержали призывы вернуться к корням и сопротивляться системе. В современном мире жанр также ассоциируется прежде всего с борьбой за “легалайз”.

Самый известный представитель музыки регги — Боб Марли, ямайский музыкант, умер в 1981 году.

Напомним, в ЮНЕСКО отмечают ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму и призывают защитить Ханский дворец на полуострове.

Ранее организация включила в реестр документального наследия “Память мира” (Memory of the World) личный архив Джорджа Оруэлла.

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