Регі внесли до списку ЮНЕСКО як культурну спадщину людства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Організація об'єднаних націй (ООН) додала до списку нематеріальної спадщини людства музикальний стиль регі. Окрім цього, до списку від ООН увійшло понад десяти нових позицій. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.
“Колись регі було голосом маргінальних прошарків населення, проте сьогодні цей музичний напрям охоплює різноманітні кола суспільства — незалежно від статі, етнічної чи релігійної приналежності”, — сказали в ЮНЕСКО.
В організації також додають, що до списку нематеріальної спадщини регі потрапило “за його міжнародний внесок в дискурс щодо питань несправедливості, спротиву, любові та людяності”.
Довідка УНН: Розквіт регі стався на Ямайці в 60-х роках XX століття. По суті, жанр був переробленням американського блюзу на місцевий лад. Пісні регі містили заклики повернутися до коріння і чинити опір системі. У сучасному світі жанр також асоціюється передусім з боротьбою за “легалайз”.
Найвідоміший представник музики регі — Боб Марлі, ямайський музикант, який помер у 1981 році.
Нагадаємо, у ЮНЕСКО наголошують на погіршенні ситуації в тимчасово окупованому Криму та закликають захистити Ханський палац на півострові.
Раніше організація включила до реєстру документальної спадщини “Пам’ять світу” (Memory of the World) особистий архів Джорджа Оруелла.