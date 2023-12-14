Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
Киев • УНН
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части, считает Николай Бабенко из Ассоциации "Мясной промышленности".
Реформа, которую проводит Минобороны Украины в системе закупок продуктов питания для армии, приведет, в частности, к снижению цен на мясо, которое будет поставляться в воинские части. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко в эксклюзивном комментарии УНН.
"Да, мы участвуем в обсуждении процедур, по которым будут осуществляться эти закупки.
Есть разные мнения по разным отраслям. По нашей отрасли - предложенная реформа, очевидно, приведет к удешевлению продукции, которая будет поставляться", - отметил Бабенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
При этом добавил, что в силу определенной специфики производителям некоторых других продуктов приходилось контактировать с посредниками.
"Но не все, например, производители в других отраслях имеют возможность давать отсрочку при поставке продукции, как это предусматривает действующая система. Для многих существование посредников было удобным в плане работы. Но при условии, что все расчеты будут проводиться согласно договору, - то да, это будет удешевление", - отметил Бабенко.
Напомним
В ассоциации "Укролияпром" заявили, что украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны.
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части, считает Николай Бабенко из Ассоциации "Мясной промышленности".
В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет
В Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремел мощный взрыв, после чего в воздухе появился российский вертолет.
Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба предупреждает, что прекращение огня в Украине может позволить россии подготовиться к более жестокой будущей атаке, что потенциально угрожает соседям Украины и странам НАТО.
путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ
В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".
"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия
Президент Литвы Науседа подчеркивает важность единогласия в принятии решений в ЕС, предостерегая от злоупотребления принципом, и подчеркивает исторический шанс начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.
Большинство - не всегда качество: почему партия Гройсмана не способна эффективно управлять громадами, которые контролирует
Конфликт между председателем Винницкой ОГА Сергеем Борзовым и Винницким областным советом, который контролируется Владимиром Гройсманом и его "Украинской стратегией" вышел на новый уровень.
"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов
Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.
Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, предлагая отложить их.
Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году
Верховный суд США должен рассмотреть дело, которое может повлиять на ряд судебных процессов, связанных с событиями 6 января 2021 года, и поставить под сомнение, являются ли действия обвиняемых препятствованием официальному судопроизводству. Против Дональда Трампа выдвинуты соответствующие обвинения, но суд рассмотрит обоснованность его претензий на иммунитет.