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Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:27  •  87535 просмотра

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Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части, считает Николай Бабенко из Ассоциации "Мясной промышленности".

Реформа, которую проводит Минобороны Украины в системе закупок продуктов питания для армии, приведет, в частности, к снижению цен на мясо, которое будет поставляться в воинские части. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко в эксклюзивном комментарии УНН.

"Да, мы участвуем в обсуждении процедур, по которым будут осуществляться эти закупки.

Есть разные мнения по разным отраслям. По нашей отрасли - предложенная реформа, очевидно, приведет к удешевлению продукции, которая будет поставляться", - отметил Бабенко.

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При этом добавил, что в силу определенной специфики производителям некоторых других продуктов приходилось контактировать с посредниками.

"Но не все, например, производители в других отраслях имеют возможность давать отсрочку при поставке продукции, как это предусматривает действующая система. Для многих существование посредников было удобным в плане работы. Но при условии, что все расчеты будут проводиться согласно договору, - то да, это будет удешевление", - отметил Бабенко.

Напомним

В ассоциации "Укролияпром" заявили, что украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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