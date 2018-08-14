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Реальный ВВП во II квартале вырос на 3,6%

Киев • УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале вырос на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

Реальный ВВП во II квартале вырос на 3,6%

“Реальный ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению со II кварталом 2017 гнода — на 3,6%”, — говорится в сообщении.

Напомним, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%. Номинальный ВВП составил 700,4 млрд грн грн, а ВВП в расчете на одного человека — 16 537 гривен.

Ранее УНН сообщал, что согласно прогнозу правительства, к концу года рост ВВП составит 3,2%.

Украинские Национальные Новости

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