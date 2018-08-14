Реальний ВВП у II кварталі зріс на 3,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у II кварталі зріс на 3,6% порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Реальний ВВП у II кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,9%, а порівняно з II кварталом 2017 року — на 3,6%”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, ВВП у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%. Номінальний ВВП становив 700,4 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 16 537 гривень.
Раніше УНН повідомляв, що згідно із прогнозом уряду, на кінець року зростання ВВП становитиме 3,2%.