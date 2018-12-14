Реальных инвесторов для двух "дочек" российских банков пока нет - НБУ

"Что касается продажи. Осталось два достаточно крупных банка - это "Сбербанк" и "Проминвестбанк". С точки зрения законодательства, конечно, их продажа возможна. Есть определенные вопросы по судам, но я думаю, они будут каким-то образом решаться. Вопрос в инвесторе. Уже несколько лет мы видели различных потенциальных инвесторов, но ни один из них фактически не удовлетворил законодательные требования к инвестору. Поэтому, если найдется инвестор для тех банков, особенно как "Сбербанк", должна быть какая-нибудь мощная финансовая организация, так как банки большие", - отметили она.

Рожкова подчеркнула, что продажа этих банков возможна при условии решения определенных юридических вопросов.

"Но поиск инвестора - это проблема. Финансовые институты, учитывая, что материнские банки находятся под санкциями, сегодня не рассматривают этот вопрос так плотно. Потому что это вопрос европейских, американских санкций. А для любого института это и репутационные риски, и вообще операционные риски, если это делать в обход санкций. Поэтому есть определенные препятствия на этом пути", - пояснила чиновник.

Кроме того, по словам первого заместителя главы Нацбанка, также есть цивилизованные способы выхода российских банков из Украины.

"Банк Москвы полностью свернул свою деятельность. То есть, цивилизованный путь по выходу есть, у этих банков есть нормальные активы, которые могут быть реализованы для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками, сдать банковскую лицензию. И никто не пострадает. То есть, бизнес не пострадает, вкладчики не пострадают, кредиторы не пострадают. Это на сегодня, с учетом санкций, о которых я говорю, которые затрудняют поиск институционального инвестора для этих банков, это наиболее оптимальный путь", - резюмировала Рожкова.

Напомним, "Сбербанк" рассчитывал на продажу украинской "дочки" белорусам. В сентябре НБУ отказал в согласовании приобретения существенного участия уставного капитала АО "Сбербанк" ОАО "Паритетбанк", мажоритарным владельцем которого является Госкомитет по имуществу Республики Беларусь.

Также напомним, российский "Внешэкономбанк" ("ВЭБ") призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций "Проминвестбанка" ("ПИБ"), принадлежащего ему, пытаясь вывести "дочку" из-под ареста с помощью письма. В МЭРТ заявили, что спор с российским "Внешэкономбанком" будет рассматриваться в рамках международного права.