Реальних інвесторів для двох "дочок" російських банків поки немає - НБУ

"Стосовно продажу. Залишилося два досить великі банки – це "Сбербанк" і "Промінвестбанк". З точки зору законодавства, звичайно, їхній продаж можливий. Є певні питання по судах, але я думаю, вони будуть якимось чином вирішуватися. Питання в інвесторі. Вже кілька років ми бачили різних потенційних інвесторів, але жоден з них фактично не задовольнив законодавчі вимоги до інвестора. Тому, якщо знайдеться інвестор для тих банків, особливо як "Сбербанк", має бути якась потужна фінансова інституція, тому що банки великі", - зазначили вона.

Рожкова наголосила, що продаж цих банків можливий за умови вирішення певних юридичних питань.

"Але пошук інвестора – це проблема. Фінансові інституції, враховуючи, що материнські банки знаходяться під санкціями, сьогодні не розглядають це питання так щільно. Тому що це є питання європейських, американських санкцій. А для будь-якої фінансової інституції це і репутаційні ризики, й взагалі операційні ризики, якщо це робити в обхід санкцій. Тому є певні перешкоди на цьому шляху", - пояснила посадовець.

Крім того, за словами першого заступника голови Нацбанку, є також цивілізовані виходу російських банків з України.

"Банк Москви повністю згорнув свою діяльність. Тобто, цивілізований шлях по виходу є, у цих банків є нормальні активи, які можуть бути реалізовані для того, щоб розрахуватися з вкладниками, здати банківську ліцензію. І ніхто не постраждає. Тобто, бізнес не постраждає, вкладники не постраждають, кредитори не постраждають. Це на сьогодні, з урахуванням санкцій, про які я говорю, які ускладнюють пошук інституційного інвестора для цих банків, це найбільш оптимальний шлях", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, "Сбербанк" розраховував на продаж української "дочки" білорусам. У вересні НБУ відмовив у погодженні набуття істотної участі статутного капіталу АТ "Сбербанк" ВАТ "Паритетбанк", мажоритарним власником якого є Держкомітет з майна Республіки Білорусь.

Також нагадаємо, російський "Внешэкономбанк" ("ВЭБ") закликав Україну вступити у переговори з врегулювання ситуації з арештом акцій "Промінвестбанку" ("ПІБ"), що належить йому, намагаючись вивести "дочку" з-під арешту за допомогою листа. У МЕРТ заявили, що спір з російським "Внешэкономбанком" буде розглядатися у межах міжнародного права.