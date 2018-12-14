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Реальних інвесторів для двох "дочок" російських банків поки немає - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Продаж українських "дочок" - "Сбербанку" і "Промінвестбанку" - російських банків є можливим, але поки що немає реальних інвесторів. Про це сказала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Реальних інвесторів для двох "дочок" російських банків поки немає - НБУ

"Стосовно продажу. Залишилося два досить великі банки – це "Сбербанк" і "Промінвестбанк". З точки зору законодавства, звичайно, їхній продаж можливий. Є певні питання по судах, але я думаю, вони будуть якимось чином вирішуватися. Питання в інвесторі. Вже кілька років ми бачили різних потенційних інвесторів, але жоден з них фактично не задовольнив законодавчі вимоги до інвестора. Тому, якщо знайдеться інвестор для тих банків, особливо як "Сбербанк", має бути якась потужна фінансова інституція, тому що банки великі", - зазначили вона.

Рожкова наголосила, що продаж цих банків можливий за умови вирішення певних юридичних питань.

"Але пошук інвестора – це проблема. Фінансові інституції, враховуючи, що материнські банки знаходяться під санкціями, сьогодні не розглядають це питання так щільно. Тому що це є питання європейських, американських санкцій. А для будь-якої фінансової інституції це і репутаційні ризики, й взагалі операційні ризики, якщо це робити в обхід санкцій. Тому є певні перешкоди на цьому шляху", - пояснила посадовець.

Крім того, за словами першого заступника голови Нацбанку, є також цивілізовані виходу російських банків з України.

"Банк Москви повністю згорнув свою діяльність. Тобто, цивілізований шлях по виходу є, у цих банків є нормальні активи, які можуть бути реалізовані для того, щоб розрахуватися з вкладниками, здати банківську ліцензію. І ніхто не постраждає. Тобто, бізнес не постраждає, вкладники не постраждають, кредитори не постраждають. Це на сьогодні, з урахуванням санкцій, про які я говорю, які ускладнюють пошук інституційного інвестора для цих банків, це найбільш оптимальний шлях", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, "Сбербанк" розраховував на продаж української "дочки" білорусам. У вересні НБУ відмовив у погодженні набуття істотної участі статутного капіталу АТ "Сбербанк" ВАТ "Паритетбанк", мажоритарним власником якого є Держкомітет з майна Республіки Білорусь.

Також нагадаємо, російський "Внешэкономбанк" ("ВЭБ") закликав Україну вступити у переговори з врегулювання ситуації з арештом акцій "Промінвестбанку" ("ПІБ"), що належить йому, намагаючись вивести "дочку" з-під арешту за допомогою листа. У МЕРТ заявили, що спір з російським "Внешэкономбанком" буде розглядатися у межах міжнародного права.

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