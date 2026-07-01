"Реалистично, но есть немало ограничений" - Сырский назвал условия увольнения военнослужащих осенью

Главнокомандующий ВСУ заявил, что вопрос увольнения некоторых категорий военнослужащих осенью напрямую связан с реализацией реформы и возможностями мобилизации. По его словам, этот процесс требует осторожного подхода, чтобы сохранить боеспособность армии. Об этом Александр Сырский заявил в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Детали

Они же и задумываются те реформы для того, чтобы все было реалистично. Вопрос только, скажем, в учете всех тех, скажем, особенностей или проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы. Сохранение необходимого уровня боеспособности наших Вооруженных сил, потому что, конечно, будут увольняться наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие огромный опыт, и обеспечение адекватного пополнения частей подготовленным личным составом уже новых ротаций и новых формирований. Поэтому вопрос в этом заключается - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Должностное лицо также сообщило, что во время обсуждения поднимались вопросы также и социальной справедливости, по которым уже поданы соответствующие предложения. В то же время, он подчеркнул, что существуют ограничения, связанные с мобилизационными возможностями государства.

Ну и конечно в социальной справедливости некоторые моменты, которые также обсуждались и по которым также поданы соответствующие предложения. То есть я вижу, что это реалистично. Просто там есть много, скажем так, таких вот ограничений, которые касаются нашими возможностями по мобилизации. И это надо учитывать сколько мы можем мобилизовать для обеспечения тех или иных категорий, которые будут увольняться. Поэтому вот здесь будут определенные ограничения - рассказал Александр Сырский.

Напомним

Уже до конца года начнется постепенное увольнение военнослужащих, которые служат и с 2014, и с 2022. В первую очередь это будет касаться военных с наибольшей выслугой лет и наибольшим временем, проведенным на боевых.