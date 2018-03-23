"Реал" сделал предложение Неймару
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Руководство мадридского "Реала" направило нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару предложение о трансфере, сообщает УНН со ссылкой на UOL Esporte.
Сторона Неймара и сам футболист начали ознакомление с условиями предоставленными "королевским клубом".
Отметим, что, по информации источника, участие в процессе переговоров также принимает агент звездного бразильца Пини Захава.
В текущем сезоне 26-летний бомбардир провел 30 матчей за "ПСЖ" и забил 29 мячей при 19 голевых передачах. Однако французский клуб не сумел преодолеть барьер 1/8 финала, уступив именно "Реалу".
Напомним, что прошлым летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные в истории футбола 222 млн евро.