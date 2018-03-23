"Реал" зробив пропозицію Неймару
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Керівництво мадридського "Реала" направило нападнику "Парі Сен-Жермен" Неймару пропозицію про трансфер, інформує УНН з посиланням на UOL Esporte.
Сторона Неймара і сам футболіст почали ознайомлення із умовами наданими "королівським клубом".
Зазначимо, що, за інформацією джерела, участь у процесі переговорів також приймає агент зіркового бразильця Піні Захава.
У поточному сезоні 26-річний бомбардир провів 30 матчів за "ПСЖ" і забив 29 м'ячів при 19 гольових передачах. Однак французький клуб не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу, поступившись саме "Реалу".
Нагадаємо, що минулого літа Неймар перейшов з "Барселони" в "ПСЖ" за рекордні в історії футболу 222 млн євро.