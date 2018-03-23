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"Реал" зробив пропозицію Неймару

"Реал" зробив пропозицію Неймару

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Керівництво мадридського "Реала" направило нападнику "Парі Сен-Жермен" Неймару пропозицію про трансфер, інформує УНН з посиланням на UOL Esporte.

Сторона Неймара і сам футболіст почали ознайомлення із умовами наданими "королівським клубом".

Зазначимо, що, за інформацією джерела, участь у процесі переговорів також приймає агент зіркового бразильця Піні Захава.

У поточному сезоні 26-річний бомбардир провів 30 матчів за "ПСЖ" і забив 29 м'ячів при 19 гольових передачах. Однак французький клуб не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу, поступившись саме "Реалу".

Нагадаємо, що минулого літа Неймар перейшов з "Барселони" в "ПСЖ" за рекордні в історії футболу 222 млн євро.

 

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