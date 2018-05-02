"Реал" установил рекорд по количеству выходов подряд в финалы Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Мадридский “Реал” стал первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В период с 1956 по 1960 год “Реал” неизменно выходил в финал Кубка чемпионов, который затем и выигрывал. К слову, это были пять первых розыгрышей Кубка европейских чемпионов. Затем в трех подряд финалах участвовали “Бенфика” (с 1961 по 1963 годы), “Аякс” (с 1971) и “Бавария” (с 1974), а в эру Лиги чемпионов — “Милан” (с 1993) и "Ювентус “(с 1996).
Примечательно, что во всех предыдущих случаях, когда команда трижды подряд играла в финале, такое же достижение затем сразу же подчинялось кому-то еще.
Добавим также, в рамках Кубка УЕФА/Лиги Европы трижды подряд дойти до финала турнира удавалось только испанской “Севильи” (2014-2016).