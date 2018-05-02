"Реал" встановив рекорд за кількістю виходів підряд у фінали Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Мадридський “Реал” став першим клубом, який двічі зіграє в трьох поспіль фіналах Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У період з 1956 по 1960 рік “Реал” незмінно виходив у фінал Кубка чемпіонів, який потім і вигравав. До слова, це були п’ять перших розіграшів найпрестижнішого єврокубку. Потім в трьох поспіль фіналах брали участь “Бенфіка” (з 1961 по 1963 роки), “Аякс” (із 1971) і “Баварія” (з 1974), а в еру Ліги чемпіонів — “Мілан” (з 1993) і “Ювентус” (з 1996).
Примітно, що у всіх попередніх випадках, коли команда тричі поспіль грала у фіналі, таке ж досягнення потім відразу ж підкорялося комусь ще.
Додамо також, в рамках Кубку УЄФА/Ліги Європи тричі поспіль дійти до фіналу турніру вдавалося тільки іспанській “Севільї” (2014-2016).