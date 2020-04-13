"Реал" нацелился на трансфер двух ведущих нападающих Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Мадридский "Реал" выбрал план усиления атакующего звена на ближайшие несколько сезонов, информирует УНН со ссылкой на "Marca".
Испанский гранд надеется подписать форварда дортмундской “Боруссии” Эрлинга Холланд в этом году. Нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиана Мбаппе должен пополнить ряды “галактикос” в 2021 году.
Оба игрока, несмотря на молодой возраст, уже успели громко заявить о себе на самом высоком уровне.
Отметим, что трансферная стоимость Мбаппе составляет 180 млн. евро, а Холланд — 72 млн. В этом сезоне француз сыграл 33 матча и забил 30 голов при 17 ассистов, а Холланд забил 12 при 11 ассистов во время выступлений за “шмелей”.