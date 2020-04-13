"Реал" нацелился на трансфер двух ведущих нападающих Европы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42410 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58085 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59286 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83337 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75498 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101285 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130215 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107526 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106146 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105759 просмотра
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"Реал" нацелился на трансфер двух ведущих нападающих Европы

"Реал" нацелился на трансфер двух ведущих нападающих Европы

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Мадридский "Реал" выбрал план усиления атакующего звена на ближайшие несколько сезонов, информирует УНН со ссылкой на "Marca".

Испанский гранд надеется подписать форварда дортмундской “Боруссии” Эрлинга Холланд в этом году. Нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиана Мбаппе должен пополнить ряды “галактикос” в 2021 году.

Оба игрока, несмотря на молодой возраст, уже успели громко заявить о себе на самом высоком уровне.

Отметим, что трансферная стоимость Мбаппе составляет 180 млн. евро, а Холланд — 72 млн. В этом сезоне француз сыграл 33 матча и забил 30 голов при 17 ассистов, а Холланд забил 12 при 11 ассистов во время выступлений за “шмелей”.

Украинские Национальные Новости

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