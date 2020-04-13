"Реал" націлився на трансфер двох провідних нападників Європи

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Мадридський "Реал" обрав план підсилення атакуючої ланки на найближчі кілька сезонів, інформує УНН з посиланням на "Marca".

Іспанський гранд надіється підписати форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Холанда в цьому році. Нападник "ПСЖ" та збірної Франції Киліан Мбаппе повинен поповнити ряди "галактікос" 2021-му році.

Обидва гравці, незважаючи на молодий вік, вже встигли голосно заявити про себе на найвищому рівні.

Зазначимо, що трансферна вартість Мбаппе складає 180 млн. євро, а Холанда – 72 млн. Цього сезону француз відіграв 33 матчі і забив 30 голів при 17 асистах, а Холанд забив 12 при 11 асистах під час виступів за "джмелів".

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