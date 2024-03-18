Руководитель кремля Путин получает поздравления из-за рубежа: премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского диктатора с "победой на выборах" и отметил, что с нетерпением ждет совместной работы для дальнейшего укрепления связей.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу премьер-министра Индии в сети X.

Детали

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на выборах, заявив, что он с нетерпением ждет укрепления связей для развития их "особого и привилегированного" стратегического партнерства в ближайшие годы.

Искренне поздравляю его превосходительство господина Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. С нетерпением ждем совместной работы для дальнейшего укрепления проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией в ближайшие годы - сообщил глава правительства Индии.

Напомним,

УНН сообщал, что путин лидирует на так называемых "выборах" в рф с поддержкой 87,15%, согласно опросу российского исследовательского института.