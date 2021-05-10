СБ ООН сегодня проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет сегодня, 10 мая, заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.
Что известно
По их данным, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Вьетнам.
Контекст
Напряженность в Восточном Иерусалиме начала расти с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и жестокими схватками, не затихают с конца апреля.
По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили у мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем более 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.