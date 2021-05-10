РБ ООН сьогодні проведе засідання з приводу ситуації в Східному Єрусалимі

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Рада Безпеки (РБ) ООН проведе сьогодні, 10 травня, засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, передає УНН.

Що відомо

За їхніми даними, ініціаторами зустрічі стали Туніс, Ірландія, КНР, Естонія, Франція, Норвегія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни і В’єтнам.

Контекст

Напруженість в Східному Єрусалимі почала зростати з середини квітня, а 7 травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями почалися відразу в двох місцях — біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні сутички в п’ятницю ввечері і в ніч на суботу відбувалися біля мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, потім понад 200 поліцейських штурмували двори мечеті і криті молитовні зали, силою примушуючи віруючих покинути Аль-Аксу.

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