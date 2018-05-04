СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине

Дипломат напомнила, что в последний раз Совет Безопасности обсуждал тему Украины более года назад, в марте 2017 года. “Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая”, — сообщила дипломат.

По ее словам, пока не решено, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы. “Мы подготовимся к встрече, еще есть время”, — сказала Вронецкая, предположив, что Россия на заседании сосредоточится на ситуации с выполнением минских соглашений.

Польша 1 мая приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Как заявил ранее глава МИД республики Яцек Чапутович, в течение месяца Варшава предлагает своим партнерам сконцентрироваться на вопросах соблюдения международного права.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в настоящее время ООН не может решить международные проблемы, находясь в существующем виде.