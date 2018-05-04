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СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине

Киев • УНН

 • 12001 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Совет Безопасности ООН 29 мая проведет первое за год заседание, посвященное ситуации в Украине. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Польши при всемирной организации Иоанна Вронецкая, представляя программу работы СБ на май под председательством Варшавы, информирует УНН.

СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине

Дипломат напомнила, что в последний раз Совет Безопасности обсуждал тему Украины более года назад, в марте 2017 года. “Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая”, — сообщила дипломат.

По ее словам, пока не решено, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы. “Мы подготовимся к встрече, еще есть время”, — сказала Вронецкая, предположив, что Россия на заседании сосредоточится на ситуации с выполнением минских соглашений.

Польша 1 мая приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Как заявил ранее глава МИД республики Яцек Чапутович, в течение месяца Варшава предлагает своим партнерам сконцентрироваться на вопросах соблюдения международного права.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в настоящее время ООН не может решить международные проблемы, находясь в существующем виде.

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