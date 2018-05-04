РБ ООН 29 травня за ініціативи Польщі проведе перше за рік засідання по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Рада Безпеки ООН 29 травня проведе перше за рік засідання, присвячене ситуації в Україні. Про це заявила в четвер журналістам постійний представник Польщі при всесвітній організації Іоанна Вронецька, представляючи програму роботи РБ на травень під головуванням Варшави, інформує УНН.
Дипломат нагадала, що в останній раз Рада Безпеки обговорював тему України понад рік тому, в березні 2017 року. “Польща проявила ініціативу і запропонувала провести дискусію по Україні. Вона відбудеться 29 травня”, — повідомила дипломат.
За її словами, поки не вирішено, хто буде виступати з доповіддю на засіданні, а також чи будуть на ньому обговорюватися якісь конкретні питання. “Ми підготуємося до зустрічі, ще є час”, — сказала Вронецька, припустивши, що Росія на засіданні зосередиться на ситуації з виконанням мінських угод.
Польша 1 травня прийняла головування в Раді Безпеки ООН. Як заявив раніше глава МЗС республіки Яцек Чапутовіч, протягом місяця Варшава пропонує своїм партнерам сконцентруватися на питаннях дотримання міжнародного права.
Як повідомляв УНН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що в даний час ООН не може вирішити міжнародні проблеми, перебуваючи в існуючому вигляді.