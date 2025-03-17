Украинская разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов россии. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада, передает УНН.

Сообщается, что разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 (дрон-разведчик) на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов".

Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались – может, проблема не в броне, а в карме? HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий. В итоге - мастерская свернулась вместе с клиентами