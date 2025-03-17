Разведрота "Магуры" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов рф: видео
Киев • УНН
Разведывательная рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3.0 обнаружила мастерскую 155-й бригады морпехов рф, где сваривали дополнительную броню. HIMARS смежников провел тестирование, мастерская уничтожена.
Украинская разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов россии. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада, передает УНН.
Хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь!
Сообщается, что разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 (дрон-разведчик) на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов".
Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались – может, проблема не в броне, а в карме? HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий. В итоге - мастерская свернулась вместе с клиентами
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