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Разведрота "Магуры" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов рф: видео

Киев • УНН

 • 19230 просмотра

Разведывательная рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3.0 обнаружила мастерскую 155-й бригады морпехов рф, где сваривали дополнительную броню. HIMARS смежников провел тестирование, мастерская уничтожена.

Разведрота "Магуры" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов рф: видео

Украинская разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морпехов россии. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада, передает УНН.

Хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь! 

- подписала так видео 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram.

Сообщается, что разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 (дрон-разведчик) на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов".

Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались – может, проблема не в броне, а в карме? HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий. В итоге - мастерская свернулась вместе с клиентами 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Украинские защитники во время огневого налета ликвидировали позиции российских оккупантов на Покровском направлении. Успешная операция под названием "Землетрясение" была проведена воинами 6-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, ее дистанция – тысяча километров.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
R-360 Нептун
Владимир Зеленский
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