Розвідрота "Маґури" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів рф: відео
Київ • УНН
Розвідувальна рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3.0 виявила майстерню 155-ї бригади морпіхів рф, де зварювали додаткову броню. HIMARS суміжників провів тестування, майстерню знищено.
Українська розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів росії. Про це повідомляє 47-ма окрема механізована бригада, передає УНН.
Хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат!
Повідомляється, що розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 (дрон-розвідник)на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".
Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі? HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В підсумку - майстерня згорнулася разом із клієнтами
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