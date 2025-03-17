Розвідрота "Маґури" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів рф: відео

Українська розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" "спалила" майстерню 155-ї бригади морпіхів росії. Про це повідомляє 47-ма окрема механізована бригада, передає УНН.

Повідомляється, що розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 (дрон-розвідник)на екскурсію і знайшла ворожий "гараж талантів".

Морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свої корита, ніби це могло врятувати їх від реальності. Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі? HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В підсумку - майстерня згорнулася разом із клієнтами