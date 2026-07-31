Разведка доложила о планах рф дальнейших ударов по Украине и судам, готовим ответ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на Ставке заслушал доклады разведки о российских намерениях дальнейших ударов по Украине, по судам и добавил - противодействие готовят, передает УНН.

Были доклады разведки о российских намерениях дальнейших ударов по Украине, по нашим судам. Готовим противодействие. Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины по необходимому снабжению от наших партнеров – буду говорить с лидерами по этому поводу - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, на Ставке обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против россии за войну.

Выполнение достаточно ритмичное – цели достигаются - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки обсудили логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Глава государства рассчитывает на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов.