Разведка доложила о планах рф дальнейших ударов по Украине и судам, готовим ответ - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что на Ставке заслушали доклады разведки о намерениях рф нанести удары по украинским судам. Готовится противодействие, также обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против россии.
Президент Владимир Зеленский на Ставке заслушал доклады разведки о российских намерениях дальнейших ударов по Украине, по судам и добавил - противодействие готовят, передает УНН.
Были доклады разведки о российских намерениях дальнейших ударов по Украине, по нашим судам. Готовим противодействие. Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины по необходимому снабжению от наших партнеров – буду говорить с лидерами по этому поводу
Кроме того, по его словам, на Ставке обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против россии за войну.
Выполнение достаточно ритмичное – цели достигаются
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки обсудили логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Глава государства рассчитывает на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов.