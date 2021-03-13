Разумков не вошел в политсовет "Слуги народа". Корниенко назвал причину

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39085 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56764 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106456 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142325 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194270 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192821 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278606 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325821 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157816 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Разумков не вошел в политсовет "Слуги народа". Корниенко назвал причину

Разумков не вошел в политсовет "Слуги народа". Корниенко назвал причину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав Политического Совета, поскольку очень занятым человеком. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Относительно Дмитрия Александровича, он я думаю сам об этом больше скажет, он занятой человек, одно из первых лиц государства. Не думаю, что у него есть много возможностей еще партийной работе уделять внимание. Он сам неоднократно об этом говорил, что он сосредоточился на государственных задачах, которые у него есть", - сказал Корниенко.

Что было раньше

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высшие органы партии - Политический Совет и Национальный совет общин.

Председателем Политического Совета "Слуги народа" стал Давид Арахамия.

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