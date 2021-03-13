Арахамія очолив політраду “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Головою Політичної Ради “Слуги народу” став Давид Арахамія. Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“... на першому засіданні новоствореної Політради Слуги народу обрали головою Політради Давида Арахамію...Також обрали чотирьох заступників - Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретар — Анатолій Остапенко. Ще 8 заступників оберемо на наступних засіданнях і заповнимо вакантні посади”, — написала Кравчук.
За її словами, загальна кількість членів Політради має бути 73.
Що було раніше
На з’їзді партія “Слуга Народу” ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад.