Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 86167 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132801 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187908 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189349 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273654 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316742 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157462 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142997 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271013 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126367 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 16607 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председателем Политического Совета "Слуги народа" стал Давид Арахамия. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"... на первом заседании Политсовета Слуги народа избрали председателем Политсовета Давида Арахамию ... Также избрали четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь - Анатолий Остапенко. Еще 8 заместителей выберем на следующих заседаниях и заполним вакантные должности", - написала Кравчук.

По ее словам, общее количество членов Политсовета должно быть 73.

Что было раньше

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высшие органы партии - Политический Совет и Национальный совет общин.

Украинские Национальные Новости

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