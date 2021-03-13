Разумков не увійшов до політради “Слуги народу”. Корнієнко назвав причину

Цитата

“Про Дмитра Олександровича, він я думаю сам про це більше скаже, він зайнята людина, одна із перших осіб держави. Не думаю, що в нього є багато можливостей ще партійній роботі приділяти увагу. Він сам неодноразово про це казав, що він зосередився на державницьких задачах, які в нього є”, — сказав Корнієнко.

Що було раніше

На з’їзді партія “Слуга Народу” ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад.

Головою Політичної Ради “Слуги народу” став Давид Арахамія.