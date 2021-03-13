Разумков не увійшов до політради “Слуги народу”. Корнієнко назвав причину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко заявив, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не увійшов до складу Політичної Ради, оскільки є дуже зайнятою людиною. Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Про Дмитра Олександровича, він я думаю сам про це більше скаже, він зайнята людина, одна із перших осіб держави. Не думаю, що в нього є багато можливостей ще партійній роботі приділяти увагу. Він сам неодноразово про це казав, що він зосередився на державницьких задачах, які в нього є”, — сказав Корнієнко.
Що було раніше
На з’їзді партія “Слуга Народу” ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад.
Головою Політичної Ради “Слуги народу” став Давид Арахамія.