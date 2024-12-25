Разлив мазута в Черном море: в краснодарском крае объявлена чрезвычайная ситуация

На территории краснодарского края рф введен режим чрезвычайной ситуации после аварии танкеров и разлива мазута в Керченском проливе. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на губернатора региона вениамина Кондратьева, передает УНН.

Детали

губернатор краснодарского края, заявил в своем заявлении, что он решил объявить чрезвычайную ситуацию в регионе, поскольку нефть все еще загрязняет побережье в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее он объявил менее серьезную чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне.

По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается". Сначала, по расчетам специалистов, основная масса мазута должна была осесть на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде.

"Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - заявил губернатор.

Напомним

Два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В результате аварии в воду попали более трех тысяч тонн мазута. Около 50 километров побережья Черного моря в краснодарском крае оказалось загрязненным.

Экологи предостерегают, что загрязнение может добраться до украинских берегов и привести к массовой гибели морской фауны.

Для уборки мазута на побережье Черного моря привлекают студентов с оккупированной территории.