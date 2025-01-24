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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расследование падения ИЛ-76 над белгородом: факт пребывания пленных на борту остается неподтвержденным - МИПЧ

Расследование падения ИЛ-76 над белгородом: факт пребывания пленных на борту остается неподтвержденным - МИПЧ

Киев  •  УНН

 • 3707 просмотра

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МИПЧ провела расследование относительно падения российского ИЛ-76 в белгородской области. Факт пребывания украинских военнопленных на борту самолета остается неподтвержденным.

Факт пребывания украинских военнопленных на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в белгородской области в январе 2024 года, остается неподтвержденным, свидетельствуют результаты расследования Медийной инициативы за права человека (МИПЧ), передает УНН.

Факт того, что какой-то самолет упал в Белгородской области - это точно. То, что в тот день должен был состояться обмен пленными - это точно. То, что несколькими самолетами доставляли военнопленных для обмена - это точно. То, что самолет, который упал, садился в аэропорту Белгорода - это точно. Но не точно, были ли там на борту военнопленные,

- заявила исполнительный директор МИПЧ Татьяна Катриченко во время презентации расследования в Медиацентре «Украина».

По ее словам, расследователям удалось обнаружить информацию о 21 из 65 военнослужащих, которых в течение января видели в местах содержания на территории рф. Они находились в общих камерах, не в "одиночках", их видели. Их состояние здоровья было относительно стабильным, и не было никаких причин говорить о том, что пленные, о которых удалось узнать информацию, могли погибнуть в местах содержания.

Эти все люди на момент 23 января были живы и их в разное время выводили из камер, перемещали, вероятно, на обмен,

- добавила Катриченко.

Она также сообщила, что кроме самолета Ил-76, на борту которого могли находиться украинские военнопленные, вероятно, был еще один самолет с пленными.

Нам удалось узнать, что в этот самый момент в небе над белгородской областью или на подлетах был еще по меньшей мере один самолет, который также перевозил военнопленных,

- отметила Катриченко.

Она напомнила, что накануне катастрофы российская сторона заявила о том, что планируется обмен пленными, около 200 военнопленных должны были быть обменены в это время.

Если мы будем считать, сколько людей находились на борту одного самолета, на борту другого самолета, и еще могли быть в пути, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была такая - около 200,

- объяснила она.

Она подчеркнула, что это расследование является первым шагом к установлению всех фактов и объективной истины относительно того, что произошло на территории Белгородской области, и будет продолжаться и в дальнейшем.

Мы не заканчиваем наше расследование. Этот материал больше о констатации фактов, о том, чтобы сохранить хронологию событий для того, чтобы не терять доказательства, не терять ни одного скриншота, новости, мнения эксперта, чтобы дальше расследовать,

- подчеркнула она.

Напомним

Год назад в белгородской области разбился российский Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. россия обвиняет Украину, но отказывается от международного расследования и не предоставляет доказательств.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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