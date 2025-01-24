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Розслідування падіння ІЛ-76 над бєлгородом: факт перебування полонених на борту залишається непідтвердженим - МІПЛ

Київ • УНН

 • 30564 перегляди

МІПЛ провела розслідування щодо падіння російського ІЛ-76 у бєлгородській області. Факт перебування українських військовополонених на борту літака залишається непідтвердженим.

Факт перебування українських військовополонених на борту літака Іл-76, що зазнав аварії в бєлгородській області в січні 2024 року, залишається непідтвердженим, свідчать результати розслідування Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ), передає УНН.

Факт того, що якийсь літак упав у Бєлгородській області - це точно. Те, що в той день мав відбутися обмін полоненими - це точно. Те, що кількома літаками доставляли військовополонених для обміну - це точно. Те, що літак, який впав, сідав в аеропорту Бєлгорода - це точно. Але не точно, чи були там на борту військовополонені,

- заявила виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко під час презентації розслідування в Медіацентрі "Україна".

За її словами, розслідувачам вдалося виявити інформацію про 21 із 65 військовослужбовців, яких протягом січня бачили в місцях тримання на території РФ. Вони перебували в загальних камерах, не в "одиночках", їх бачили. Їхній стан здоров'я був відносно стабільним, і не було жодних причин говорити про те, що полонені, про яких вдалося дізнатися інформацію, могли загинути в місцях тримання.

Ці всі люди на момент 23 січня були живі і їх у різний час виводили з камер, переміщували, ймовірно, на обмін,

- додала Катриченко.

Вона також повідомила, що крім літака Іл-76, на борту якого могли перебувати українські військовополонені, імовірно, був ще один літак із полоненими.

Нам вдалося дізнатися, що в цей самий момент у небі над бєлгородською областю або на підльотах був ще щонайменше один літак, який також перевозив військовополонених,

- зазначила Катриченко.

Вона нагадала, що напередодні катастрофи російська сторона заявила про те, що планується обмін полоненими, близько 200 військовополонених мали бути обміняні в цей час.

Якщо ми будемо рахувати, скільки людей перебували на борту одного літака, на борту іншого літака, і ще могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра була така - близько 200,

- пояснила вона.

Вона наголосила, що це розслідування є першим кроком до встановлення всіх фактів та об'єктивної істини щодо того, що сталося на території Бєлгородської області, і триватиме й надалі.

Ми не закінчуємо наше розслідування. Цей матеріал більше про констатацію фактів, про те, щоб зберегти хронологію подій для того, щоб не втрачати докази, не втрачати жодного скріншота, новини, думки експерта, аби далі розслідувати,

- наголосила вона.

Нагадаємо

Рік тому у бєлгородській області розбився російський Іл-76, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. росія звинувачує Україну, але відмовляється від міжнародного розслідування та не надає доказів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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