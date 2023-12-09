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Рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности": под атакой госслужащие Украины и Польши

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 07:00  •  21226 просмотра

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Киберпреступники атакуют украинских и польских государственных служащих электронными письмами, которые содержат вредоносное программное обеспечение, якобы касающееся юридических вопросов.

Киберзлоумышленники рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности" якобы от имени государственных органов Украины. Об этом сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, обнаружила факт массового распространения опасных электронных писем среди госслужащих Украины и Польши.

В рассылках говорилось о "судебных претензиях" и "задолженностях". К ним были прикреплены приложения в виде вложенных RAR-архивов, защищенных паролем. В случае открытия такого архива и запуска исполняемых файлов компьютер может быть поражен вредоносными программами RemcosRAT или MeduzaStealer.

Также отмечается, что для рассылки электронных писем использованы легитимные скомпрометированные учетные записи, в частности в домене gov.ua.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Розсилають небезпечні електронні листи щодо "судових претензій" та "заборгованості": під атакою держслужбовці Україна та Польща
Dangerous emails about "lawsuits" and "debts": civil servants in Ukraine and Poland are under attack
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