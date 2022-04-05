Рашистскую ракету "Калибр" сбили из обычной артиллерийской пушки - ВМС ВСУ

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"Говорите, какая-то там армия мира из "аналогов нет"? Сообщаем, вчера в одном из пунктов базирования Военно-Морских Сил ВС Украины обычной и далеко не новой артиллерийской пушкой был сбит рашиський "КАЛИБР", - сообщили в ВМС ВСУ.

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Ночью украинскими силами ПВО было поражено четыре крылатые ракеты рашистов, выпущенные из истребителей с территории Беларуси, которые предположительно имели целью объекты на западе Украины.