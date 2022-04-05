Рашистську ракету "Калібр" збили зі звичайної артилерійської гармати - ВМС ЗСУ

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"Кажете, якась там армія світу з «аналогов нет»? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський «КАЛІБР»", - повідомили у ВМС ЗСУ.

Доповнення

Уночі українськими силами ППО було уражено чотири крилаті ракети рашистів, випущені з винищувачів з території Білорусі, які ймовірно мали ціллю об'єкти на заході України.