Рашисты утром обстреляли Николаевскую область: попали в ферму, разрушили жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли Широковскую общину Николаевской области – попали по двум домохозяйствам, водонапорной башне и фермерскому хозяйству, разрушили жилой дом. Об этом сообщили в сводке Николаевской ОВА, передает УНН.
Детали
"Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как отметили, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
"Сегодня утром около 4:30 - обстрелы в Широковской общине. Попадание было по 2 домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, вчера в течение дня были обстрелы Первомайской общины, в результате чего в пгт Первомайское разрушена социальная инфраструктура, загорелся спортивный зал в клубе, школьная столовая, повреждена недостроенная 4-этажка.
"В поселке Заселье разрушены жилой дом и хозяйственное подсобное помещение. Также вновь была обстреляна Шевченковская община. В с. Шевченково получило частичные разрушения частное предприятие. В с. Котлярево повреждены гражданские гаражи, жилые дома. В поселке Луч в результате обстрелов погиб человек", - информирует ОВА.
Дополнение
Вчера, 2 июля, вследствие утренних ракетных ударов по Николаеву были повреждены объекты промышленности.