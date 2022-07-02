Ранкові обстріли Миколаєва: більшість ракет "лягли" у передмісті

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"Ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті. Жертв та постраждалих немає", – зазначив Сєнкевич.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві вранці було чутно вибухи, інформація щодо наслідків уточнюється.