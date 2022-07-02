Ранкові обстріли Миколаєва: більшість ракет "лягли" у передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У результаті ранкових ракетних ударів по Миколаєву пошкоджені об’єкти промисловості. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті. Жертв та постраждалих немає", – зазначив Сєнкевич.
Нагадаємо
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві вранці було чутно вибухи, інформація щодо наслідків уточнюється.