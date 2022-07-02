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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 20769 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранкові обстріли Миколаєва: більшість ракет "лягли" у передмісті

Ранкові обстріли Миколаєва: більшість ракет "лягли" у передмісті

Київ • УНН

 • 129748 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У результаті ранкових ракетних ударів по Миколаєву пошкоджені об’єкти промисловості. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

"Ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті. Жертв та постраждалих немає", – зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві вранці було чутно вибухи, інформація щодо наслідків уточнюється.

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