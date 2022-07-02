Кім підтвердив: зранку пролунали вибухи у Миколаєві

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"Зранку, 2 липня, у Миколаєві чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться у повідомленні Кіма у Telegram.

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Окрім того, як повідомляє Кім, 1 липня по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів, одну з ворожих ракет було збито. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів та вапна.

У Миколаївському районі зафіксовано обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Внаслідок чого в селі Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина. Внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження на площі 1 га.

Також були обстріли у Широківській громаді. Влучання було по домогосподарству. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У Миколаєві російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.

Відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених.