Ким подтвердил: утром прогремели взрывы в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Николаеве утром были слышны взрывы, информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Утром, 2 июля, в Николаеве слышны взрывы. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении Кима в Telegram.
Детали
Кроме того, как сообщает Ким, 1 июля по Николаеву было нанесено 12 ракетных ударов, одна из вражеских ракет была сбита. Обстреляна портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них производство духов и извести.
В Николаевском районе зафиксированы обстрелы сел Галицыновка, Лиманы Галицыновской громады и села Белозерка Первомайской громады. В результате чего в селе Белозерка поврежден дом, погиб один человек. В результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады горели хвойная подстилка и лесные насаждения на площади 1 га.
Также были обстрелы в Широковской громаде. Попадание было по домохозяйству. Потерпевших нет. В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В Николаеве российские оккупанты попали в жилую многоэтажку.
Известно о восьми погибших и шести раненых.