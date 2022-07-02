Утренние обстрелы Николаева: большинство ракет "легли" в пригороде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В результате утренних ракетных ударов по Николаеву повреждены объекты промышленности. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Ракетные удары оккупанты начали наносить в 4:30 утра. В результате обстрелов пострадали объекты промышленности. Однако, как сообщает Военная комендатура обороны Николаева, большинство ракет легли в пригороде. Жертв и пострадавших нет", – отметил Сенкевич.
Напомним
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве утром были слышны взрывы, информация о последствиях уточняется.