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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти вранці обстріляли Миколаївщину: влучили у ферму, зруйнували житловий будинок

Рашисти вранці обстріляли Миколаївщину: влучили у ферму, зруйнували житловий будинок

Київ • УНН

 • 113157 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли Широківську громаду Миколаївщини – влучили по двом домогосподарствам, водонапірній вежі та фермерському господарстві, зруйнували житловий будинок. Про це повідомили у зведенні Миколаївської ОВА, передає УНН.

Деталі

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Сьогодні вранці близько 4:30 - обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, вчора протягом дня були обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, загорівся спортивний зал у клубі, шкільна їдальня, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку.

"В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина", - інформує ОВА.

Доповнення

Вчора, 2 липня, внаслідок ранкових ракетних ударів по Миколаєву було пошкоджено об’єкти промисловості.

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