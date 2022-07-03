Рашисти вранці обстріляли Миколаївщину: влучили у ферму, зруйнували житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли Широківську громаду Миколаївщини – влучили по двом домогосподарствам, водонапірній вежі та фермерському господарстві, зруйнували житловий будинок. Про це повідомили у зведенні Миколаївської ОВА, передає УНН.
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"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
"Сьогодні вранці близько 4:30 - обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, вчора протягом дня були обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, загорівся спортивний зал у клубі, шкільна їдальня, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку.
"В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина", - інформує ОВА.
Доповнення
Вчора, 2 липня, внаслідок ранкових ракетних ударів по Миколаєву було пошкоджено об’єкти промисловості.