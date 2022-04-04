Рашисты убили двух гражданских в Авдеевке. Еще трое ранены, среди них - ребенок

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“4 апреля в результате российских обстрелов 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 - ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок. Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке”, - сообщил Кириленко.

Детали

Также с его слов, сегодня удалось уточнить информацию о трех раненых в Мариуполе, в том числе одного раненого ребенка.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно, отметил городской голова.

Напомним

Как писал УНН, Украина готовится к масштабному наступлению рашистських оккупантов на востоке страны.