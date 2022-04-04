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Рашисты убили двух гражданских в Авдеевке. Еще трое ранены, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 93337 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В понедельник, 4 апреля, в результате обстрелов оккупантов в Авдеевке погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Рашисты убили двух гражданских в Авдеевке. Еще трое ранены, среди них - ребенок

Цитата

“4 апреля в результате российских обстрелов 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 - ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок. Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке”, - сообщил Кириленко.

Детали

Также с его слов, сегодня удалось уточнить информацию о трех раненых в Мариуполе, в том числе одного раненого ребенка.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно, отметил городской голова.

Напомним

Как писал УНН, Украина готовится к масштабному наступлению рашистських оккупантов на востоке страны.

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