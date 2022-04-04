Рашисти вбили двох цивільних в Авдіївці. Ще троє поранено, серед них – дитина

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“4 квітня внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули в Авдіївці, ще 4 – поранено. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина. Крім того, 3 людини одержали поранення у Георгіївці, 1 у Новоселівці і 1 у Воздвиженці”, - повідомив Кириленко.

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Також з його слів, сьогодні вдалося уточнити інформацію про трьох поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, зазначив міський голова.

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Як писав УНН, Україна готується до масштабного наступу рашистських окупантів на сході країни.