Рашисти вбили двох цивільних в Авдіївці. Ще троє поранено, серед них – дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У понеділок, 4 квітня внаслідок обстрілів окупантів в Авдіївці загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив у понеділок, 4 квітня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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“4 квітня внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули в Авдіївці, ще 4 – поранено. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина. Крім того, 3 людини одержали поранення у Георгіївці, 1 у Новоселівці і 1 у Воздвиженці”, - повідомив Кириленко.
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Також з його слів, сьогодні вдалося уточнити інформацію про трьох поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, зазначив міський голова.
Нагадаємо
Як писав УНН, Україна готується до масштабного наступу рашистських окупантів на сході країни.