Утро в зоне ООС началось с вражеских обстрелов с СПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска уже дважды обстреляли позиции Объединенных сил (ОС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода до 12 часов враг совершил 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил на донецком направлении", - отметил представитель Минобороны.
По его словам, неподалеку Новотроицкого с 8:30 оккупанты в течение получаса применяли станковый противотанковый гранатомет, а после 11:00 вели огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам ОС вблизи Чермалыка.
При этом представитель МОУ добавил, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет, ситуация вполне контролируемая украинским подразделениями.
Напомним, вчера, 18 декабря российские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.