Ранок у зоні ООС розпочався з ворожих обстрілів з СПГ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку доби російсько-окупаційні війська вже двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил (ОС). Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби до 12-ї години ворог здійснив 2 обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на донецькому напрямку", - зазначив речник Міноборони.
За його словами, неподалік Новотроїцького з 8:30 окупанти протягом півгодини застосовували станковий протитанковий гранатомет, а після 11:00 вели вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по опорних пунктах ОС поблизу Чермалика.
При цьому речник МОУ додав, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, ситуація цілком контрольована українськими підрозділами.
Нагадаємо, вчора, 18 грудня російські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.